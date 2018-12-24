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Diagne son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu oldu

Kasımpaşa'da bu sezon forma giydiği 17 maçta 20 gol kaydeden Mbaye Diagne, son 20 yılda Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıların en golcü futbolcusu oldu.

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Lacivert-beyazlı takımda golleriyle adından söz ettiren Senegalli  milli futbolcu, tarihi bir performansa imza atıyor.

Bu sezonun ilk yarısına 20 gol sığdıran 27 yaşındaki santrfor,  Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Mario Jardel'i geride bırakarak ligde  son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı.

Jardel, Galatasaray formasıyla 2000-2001 sezonunun ilk yarısında 18  kez fileleri havalandırmıştı.

Diagne, Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 4-1 yendiği mücadelede attığı ilk  golün ardından Jardel'i geçti. 27 yaşındaki golcü oyuncu, siyah-beyazlılar  karşısında attığı ikinci golle de bu performansını geliştirdi.

Senegalli santrfor, Süper Lig'de son 20 yılın gol krallarının ilk yarı  performansıyla kıyaslandığında Burak Yılmaz ve Fatih Tekke'yi akıllara getirdi.

Burak, 2011-2012 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor formasıyla 16 kez  fileleri havalandırmıştı. Milli futbolcu, sezon sonunda bu sayıyı 33'e çıkararak  gol kralı unvanını almıştı. Trabzonsporlu eski oyuncu Fatih Tekke ise en skorer  isim olarak tamamladığı 2004-2005 sezonunun ilk yarısında 15 kez skor tabelasını  değiştirmişti. Şu an Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik  direktörlüğünü yapan Fatih Tekke, söz konusu sezonda 31 gol kaydetmişti.

Ligde 34 maçta 32 gol

Attığı gollerin ardından maske takarak yaptığı sevinçle "King Kong"  karakterini taklit ettiğini dile getiren Diagne, Süper Lig kariyerinde 34 maçta  32 kez fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa'da 2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta 12  gol atan Senegalli oyuncu, bu sezon ise sahaya çıktığı 17 mücadelede 20 defa  ağları sarstı.

Sadece Göztepe'ye golü yok

Mbaye Diagne, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden Kasımpaşa dışındaki  17 takımdan sadece Göztepe'ye gol atamadı.

Senegalli oyuncu, 2017-2018'in ikinci ve bu sezonun ilk yarılarını  kapsayan Türkiye kariyerinde ligdeki 16 takımın ağlarını havalandırmayı başardı.

Diagne, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzonspor, Göztepe, Antalyaspor  ve Kayserispor dışındaki 13 ekibin filelerini sarstı. Senegalli oyuncu, bu  takımlardan Trabzonspor, Antalyaspor ve Kayserispor'a karşı ise geçen sezon gol  sevinci yaşamıştı.

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