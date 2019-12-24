Diagne yuvaya dönüyor

Star Spor 24.12.2019 22:56 - Güncelleme: 24.12.2019 22:56

Forvette sıkıntı çeken ve beklentilerin altında kalan Andone ile de yolları ayıracak olan Galatasaray’ın eski golcüsünü yeniden kadroya katmak üzere olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takımın sezon başında Club Brugge’a kiraladığı Senegalli oyuncu, Teknik Direktör Philippe Clement ile yaşadığı gerginlik nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Galatasaray, Brugge’ün bu kararına “Kontrat altındaki tüm şartları karşılayın” yanıtını verdiği, Belçika ekibinin de sözleşmedeki kiralama bedelini karşılamayı kabul ettiği öğrenildi.Böylece Diagne’nin, Galatasaray’a dönmesi kesinleşti. Teknik Direktör Fatih Terim’in de Diagne’nin dönüşüne onay verdiği ve 28 yaşındaki futbolcunun, Ocak ayından itibaren Sarı-Kırmızılılar ile yeniden antrenmanlara başlayacağı kaydedildi.