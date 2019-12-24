İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,952
  • EURO
    6,6087
  • ALTIN
    285.133
  • BIST100
    113153
Spor

Diagne yuvaya dönüyor

MBAYE Diegne’nin ayrılığı 6 ay sürdü...

Star Spor24.12.2019  22:56 - Güncelleme: 24.12.2019  22:56

Forvette sıkıntı çeken ve beklentilerin altında kalan Andone ile de yolları ayıracak olan Galatasaray’ın eski golcüsünü yeniden kadroya katmak üzere olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takımın sezon başında Club Brugge’a kiraladığı Senegalli oyuncu, Teknik Direktör Philippe Clement ile yaşadığı gerginlik nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Galatasaray, Brugge’ün bu kararına “Kontrat altındaki tüm şartları karşılayın” yanıtını verdiği, Belçika ekibinin de sözleşmedeki kiralama bedelini karşılamayı kabul ettiği öğrenildi.Böylece Diagne’nin, Galatasaray’a dönmesi kesinleşti. Teknik Direktör Fatih Terim’in de Diagne’nin dönüşüne onay verdiği ve 28 yaşındaki futbolcunun, Ocak ayından itibaren Sarı-Kırmızılılar ile yeniden antrenmanlara başlayacağı kaydedildi.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi
Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?
Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi
İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

ABD'li ekonomist: Trump Çin'i 'Yeniden Harika Yapacak'
ABD'li ekonomist: Trump Çin'i 'Yeniden Harika Yapacak'

ABD'li ekonomist: Trump Çin'i 'Yeniden Harika Yapacak'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.