Diagne'de ödeme sancısı

GOLCÜ transferi konusunda Kasımpaşa ile Diagne için 12.8 milyen euroya prensip anlaşmasına varan Galatasaray, bu kez de ödeme krizine takıldı. Başkan Mustafa Cengiz, Kasımpaşa’nın Başkanı Turgay Ciner’e “10 milyen euroyu peşin ödeyelim. Geri kalan rakamı üç taksitte verelim” teklifi yaptı.

PAŞA, TAKSİT İSTEMİYOR

Ancak Ciner, “12.8 milyon euroyu peşin isterim. Taksit olayına karşıyım” yanıtını verdi. Bunun üzerine Galatasaray Yönetimi, parayı denkleştirmek için çalışmalara başladı. Eğer kalan 2.8 milyon euro bugün bulunursa, hemen KAP bildirimi gerçekleştirilecek.

DİAGNE İDMANA ÇIKMADI

G.Saray ile 35 yıllık anlaşmaya “Evet” diyen ve senelik 2 milyon euro kazanacak olan Diagne, dün Kasımpaşa ile idmana çıkmadı. Paşa’nın Sportif Direktörü Nursal Bilgin de “Yönetimden bize herhangi bir bildirim gelmedi. Ama Diagne giderse boşluğunu doldururuz” dedi.