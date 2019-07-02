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Diagne'den Arabistan isyanı!

Galatasaraylı taraftarların sosyal medyadan topa tuttuğu Diagne, menajerine talimat verdi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Transferi hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılan, Galatasaraylı taraftarlarının özellikle sosyal medyadan topa tuttuğu Mbaye Diagne’nin dünkü paylaşımı bir hayli dikkat çekmişti. ‘4 yıllık sözleşmem var kalmaya karar verdim, Arabistan’a da gitmiyorum’ ifadelerini kullanan Diagne’nin kendisi hakkında yapılan yorumlara isyan ettiği belirtilirken, Senegalli futbolcunun yaşanan duruma son derece içerlendiği ve artık patlama noktasına geldiği bildirildi.
 
Şu anda Afrika Kupası Elemeleri için Mısır’da olan ve milli takım forması giyen Diagne’nin özellikle ‘Arabistan’ iddialarını sinirlendiği ifade edilirken, tecrübeli golcünün menajerine;
 
"Türkiye’de 31 gol attım ve kral oldum, şu anda milli takımdayım Afrika Kupası’nda mücadele eden dünyaca ünlü golcüler kadar golüm var hatta bazılarından da öndeyim, adımın sürekli Arabistan takımlarıyla anılmasını anlamıyorum. Eğer gerçekten transfer olacaksam İngiltere, Almanya ya da İspanya’ya gitmek isterim." dediği öğrenildi.
 
 

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