17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7607
  • 6,3456
  • 270.264
  • 107126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Diagne’den dönüş kararı

G.Saray’ın sezon başı Club Brugge’e kiraladığı 28 yaşındaki yıldızın, İstanbul’da yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Beni geri alın ki, şampiyonluk için savaşayım” dediği ortaya çıktı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY’IN sezon başında Club Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne’nin dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı. Belçika’nın Het Laatste Nieuws Gazetesi, Teknik Direktör Philippe Clement tarafından Şampiyonlar Ligi’nde geçen Salı günü Türk Telekom Stadı’nda oynadıkları Galatasaray maçının kadrosuna almamasına karşın İstanbul’a gelen 28 yaşındaki Senegalli forvetin, Sarı-Kırmızılı yöneticilerle bir görüşme yaptığı ve “Beni geri alın” dediğini yazdı.

GALATASARAY YÖNETİMİ DÖNÜŞE SICAK

Het Laatste Nieuws, Devler Ligi’ndeki PSG maçında kaptan Vanaken’in elinden topu alıp kullandığı penaltıyı kaçırdığı için Brugge’de taraftarların istenmeyen adam ilan ettiği Diagne’nin Sarı-Kırmızılı yöneticilere, “Beni alın geçen sezonun ikinci yarısında olduğu gibi şampiyonluk için savaşayım” dediği ifadelerine yer verdi. Haberde Florin Andone ve Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao’nun sakatlıkları sonrası Cim-Bom’da herkesin bu dönüşe sıcak baktığına vurgu yapıldı.

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılma çağrısı

İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılma çağrısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

Art arda açıklamalar! Meteoroloji ve Valilik vatandaşı uyardı

Art arda açıklamalar! Meteoroloji ve Valilik vatandaşı uyardı

Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Cami yeniden inşa edildi! Bir asır sonra ezan okundu

Cami yeniden inşa edildi! Bir asır sonra ezan okundu

Yanlış dişi çekip bir şahsın ölümüne neden olan sahte dişçi tutuklandı

Yanlış dişi çekip bir şahsın ölümüne neden olan sahte dişçi tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Kilosu 350 TL! Türkiye'de bir ilk

Kilosu 350 TL! Türkiye'de bir ilk

İnternetten satış yaparak başladı! Şimdi milyonluk şirketin sahibi

İnternetten satış yaparak başladı! Şimdi milyonluk şirketin sahibi

ABD'de 60 bin kişi o bölgeden tahliye ediliyor!

ABD'de 60 bin kişi o bölgeden tahliye ediliyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA