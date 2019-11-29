Diagne’den dönüş kararı
G.Saray’ın sezon başı Club Brugge’e kiraladığı 28 yaşındaki yıldızın, İstanbul’da yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Beni geri alın ki, şampiyonluk için savaşayım” dediği ortaya çıktı.
- Star Spor
GALATASARAY’IN sezon başında Club Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne’nin dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı. Belçika’nın Het Laatste Nieuws Gazetesi, Teknik Direktör Philippe Clement tarafından Şampiyonlar Ligi’nde geçen Salı günü Türk Telekom Stadı’nda oynadıkları Galatasaray maçının kadrosuna almamasına karşın İstanbul’a gelen 28 yaşındaki Senegalli forvetin, Sarı-Kırmızılı yöneticilerle bir görüşme yaptığı ve “Beni geri alın” dediğini yazdı.
GALATASARAY YÖNETİMİ DÖNÜŞE SICAK
Het Laatste Nieuws, Devler Ligi’ndeki PSG maçında kaptan Vanaken’in elinden topu alıp kullandığı penaltıyı kaçırdığı için Brugge’de taraftarların istenmeyen adam ilan ettiği Diagne’nin Sarı-Kırmızılı yöneticilere, “Beni alın geçen sezonun ikinci yarısında olduğu gibi şampiyonluk için savaşayım” dediği ifadelerine yer verdi. Haberde Florin Andone ve Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao’nun sakatlıkları sonrası Cim-Bom’da herkesin bu dönüşe sıcak baktığına vurgu yapıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.