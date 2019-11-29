Diagne’den dönüş kararı

GALATASARAY’IN sezon başında Club Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne’nin dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı. Belçika’nın Het Laatste Nieuws Gazetesi, Teknik Direktör Philippe Clement tarafından Şampiyonlar Ligi’nde geçen Salı günü Türk Telekom Stadı’nda oynadıkları Galatasaray maçının kadrosuna almamasına karşın İstanbul’a gelen 28 yaşındaki Senegalli forvetin, Sarı-Kırmızılı yöneticilerle bir görüşme yaptığı ve “Beni geri alın” dediğini yazdı.

GALATASARAY YÖNETİMİ DÖNÜŞE SICAK

Het Laatste Nieuws, Devler Ligi’ndeki PSG maçında kaptan Vanaken’in elinden topu alıp kullandığı penaltıyı kaçırdığı için Brugge’de taraftarların istenmeyen adam ilan ettiği Diagne’nin Sarı-Kırmızılı yöneticilere, “Beni alın geçen sezonun ikinci yarısında olduğu gibi şampiyonluk için savaşayım” dediği ifadelerine yer verdi. Haberde Florin Andone ve Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao’nun sakatlıkları sonrası Cim-Bom’da herkesin bu dönüşe sıcak baktığına vurgu yapıldı.