İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Şubat 2021 Pazar / 25 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,058
  • EURO
    8,5155
  • ALTIN
    410.95
  • BIST100
    1527.17
Spor

Diagne'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray'dan West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, sarı kırmızılı takımın derbi zaferi sonrası Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım yaptı.

07 Şubat 2021 Pazar 12:30 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 12:30
ABONE OL

Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray cephesinde karşılaşma sonrası imalı paylaşımlar yapıldı.

Sarı kırmızılıların devre arasında Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne sosyal medya hesabından kahve ve gülücük emojisi paylaşarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Fenerbahçe ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci için ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya gelmiş, milli yıldız sarı-lacivertli kulübe imza atmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.