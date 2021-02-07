Diagne'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray cephesinde karşılaşma sonrası imalı paylaşımlar yapıldı.
Sarı kırmızılıların devre arasında Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne sosyal medya hesabından kahve ve gülücük emojisi paylaşarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Fenerbahçe ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci için ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya gelmiş, milli yıldız sarı-lacivertli kulübe imza atmıştı.