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Diagne’nin yerine 5 aday

G.Saray, yıllık 4 milyon euroya Al Nasr’la anlaşan 27 yaşındaki golcü için 15 milyon euroluk teklifi kabul etti. Diagne’nin yerine en güçlü adaylar Muriç, Tetteh, Falcao, Aboubakar ve Onauachu.

  • Star Spor
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GALATASARAY yine forvet krizi ile karşı karşıya. Yönetim, geçen sezonun başında yaşanan golcü sorununu ancak devre arası Kasımpaşa’dan Mbaye Diagne ve Marsilya’dan Kostas Mitroglou’yu alarak çözmüştü. Sarı-Kırmızılılar, bu kez de yıllık 4 milyon euroya Al Nasr’dan gelen teklifi kabul eden Diagne’nin yerine forvet transferi yapmak için düğmeye basacak.

İLK SIRADA VEDAT MURİÇ VAR

Suudi kulübünün 27 yaşındaki Senegalli yıldız için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi kabul eden Galatasaray, transferin resmiyet kazanmasını beklemeden adayları belirledi bile. Diagne’nin yerine düşünülen isimlerin başında Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriç, FC Midtjylland’tan Paul Onuachu, Monaco’dan Radamel Falcao ve Porto’dan Vincent Aboubakar bulunuyor.

2 STARA KİRALAMA FORMÜLÜ

Muriç için Çaykur Rize’ye 3.5 milyon euroluk bir teklifte bulunan Galatasaray’ın 21 yaşındaki Senegalli genç forvet Tetteh için de Sparta Prag’a 2 milyon euro önerdiği bildirildi. Sarı-Kırmızılılar’ın Beşiktaş’ın eski oyuncusu Kamerunlu Aboubakar ve Monaco’da forma giyen Kolombiyalı Radamel Falcao transferini ise kiralama formülü ile çözmeyi planladığı kaydedildi.

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

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