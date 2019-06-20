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Diagne’ye 3 milyon euro zam

Galatasaray’ın golcü futbolcu için fiyat artırımı isteği kabul gördü. Al Shabab Kulübü, daha önce teklif ettiği 12 milyon euroluk teklifi, 15 milyon euroya çıkartırken, Aslan’ın cevabı bekleniyor.

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GELECEK sezonki transferini büyük oranda Mbaye Diagne’nin satışından gelecek paraya endeksleyen Galatasaray’ın direnci sonuç veriyor. Suudi Arabistan Kulübü Al Shabab, Senegalli oyuncu için daha önce 12 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu rakamı yetersiz bularak fiyat artırımı istemişti. Transfer görüşmelerinde bir süre sessiz kalan Suudi yöneticiler, Galatasaray cephesinin geri adım atmaması sonrasında teklife zam yaptı. 3 milyon euroluk bir artırıma giden ve teklifi 15 milyon euroya çıkartan Al Shabab şimdi Cim-Bom’un vereceği cevabı bekliyor. Galatasaray’ın aslında 15 milyon euroluk teklife sıcak baktığı ancak biraz daha fiyat artırmak için bekleme kararı aldığı belirtiliyor. Diagne transferinin önümüzdeki hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği ifade ediliyor.

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