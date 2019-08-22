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Diagne'ye 6 milyon veren bile yok!

Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray’da evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri boşa çıkaran yıldız futbolcuya 15 milyon Euro'luk bedel biçen yönetim aradığını bulamadı. Ne İngiltere ne de Suudi Arabistan'dan Diagne'yi isteyen çıkmadı.

  • Sabah
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Ara transferin son günü Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro peşin bonservis ödenerek alınan Mbaye Diagne için Galatasaray'ın kasasından 3 milyon Euro da şampiyonluk bonusu çıktı. Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan Diagne'yi yönetim Haziran ayında satma kararı aldı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı! Bonservis bedeli '15 milyon Euro' olarak belirlenen Senegalli golcü için Suudi Arabistan'dan beklenen teklif gelmedi. Trezeguet'yi 9 milyon Euro'ya Aston Villa'ya götüren menajer William D'Avila, Galatasaray'dan satış yetkisi aldığı Diagne'ye İngiltere'den kulüp bulamadı.
 
Sarı-kırmızılılar iki ay sonunda Diagne'yi zararına 11-12 milyon Euro'ya satmaya hazır olsa da kulüp yetkilileri, "Şu anda Diagne'ye 6-7 milyon Euro veren bile yok" diyerek yaşanan krizi özetlediler.

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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