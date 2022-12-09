Didier Deschamps: Ama yanlış bilmiyorsam kendi ülkesinde ona bu kadar saygı duyulmuyor

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, İngiltere ile oynayacaklar Dünya Kupası çeyrek finali karşılaşması öncesi konuştu.

Deschamps yaptığı açıklamada,"Hiç kimse zayıf değil. Burada olan bütün takımlar çok güçlü.

Gareth Southgate'i çok seviyorum. Daha önce birkaç kez karşılaştık. Ama yanlış bilmiyorsam kendi ülkesinde ona bu kadar saygı duyulmuyor. Onun iyi bir kariyeri vardı. Bence çok iyi bir teknik direktör. Ben onu çok seviyorum" dedi.

Tecrübeli teknik adam, "İngiltere'nin Kylian Mbappe'ye önlem alacağına eminim. Ancak o fark

yaratacak konumda. En iyi performansın göstermediği son maçta bile ne kadar etkili olduğunu

gösterdi." ifadelerini kullandı. Başarılı çalıştırıcı ayrıca,"Mbappe dışında rakip için tehlikeli olacak birçok oyuncumuz var. İşte bu da Kylian'a aşırı bağlı kalmamamızı sağlıyor. Ama tabii ki Kylian, Kylian'dir ve her zaman fark yaratır" şeklinde konuştu