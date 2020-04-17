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Spor

Didier Deschamps: ''Ben her zaman Juventus okulunu benimsedim''

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, koronavirüs ve spor gündemiyle ilgili konuştu.

17 Nisan 2020 Cuma 21:49 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 21:49
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Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, koronavirüs günlerinde futbol ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

L'Equipe'e konuşan Deschamps, "Çok zor zamanlar yaşıyoruz. Ailelerin neredeyse tamamı yasta. Diğerleri ise yaşam mücadelesi veren sevdiklerinden güzel haberler bekliyorlar. Hepimiz çok acı çekiyoruz ve gerçekten kötü durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Doktorlar ve hemşireler, insan üstü bir çabayla bu salgına karşı savaşıyorlar." sözleriyle konuşmasını sürdüren Deschamps, "Kısıtlamaları en üst seviyede sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Teknik direktörlük görüşü ve modeliyle ilgili gelen soruya Deschamps, "Ben her zaman Juventus okulunu benimsedim. En üst seviyede çalışırsan, en üst seviyede sonuçlar alırsın. Arrigo Sacchi'yi, Johan Cruyff'u veya Pep Guardiola'yı takip ediyorum demek manasız. Her teknik adam beklentiler ölçüsünde aldığı sonuçlarla yargılanır." cevabını vererek sözlerini noktaladı.

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