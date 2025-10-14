Didier Deschamps: Biraz rehavete kapıldık

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası elemelerinde İzlanda karşısında alınan 2-2'lik beraberlik sonrası ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, maçın kontrolünü kaybettikleri anlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçı iyi kontrol ettik ama iki şut, iki gol yedik. 2-1 öndeydik ve ikinci golü yediğimiz şekilde hayal kırıklığına uğradım. Savunmada kötü pozisyon aldık, belki de biraz rehavete kapıldık," dedi.

Deschamps ayrıca hakemlerin performansından da memnun olmadığını belirterek, "Koné'ye faul yapıldı ama verilmedi. Hakemler bazen uykuda gibiydi," ifadelerini kullandı.