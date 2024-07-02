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Spor

Didier Deschamps: Mbappe'nin buna alışması gerekecek

EURO 2024 son 16 turunda Belçika'yı 1-0 mağlup eden Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps, maçın ardından görüşlerini aktardı.

2 Temmuz 2024 Salı 01:31 - Güncelleme:
Didier Deschamps: Mbappe'nin buna alışması gerekecek
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Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, EURO 2024 son 16 turunda 1-0 kazanılan Belçika maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Didier Deschamps maçla ilgili, "Çok ilerleme kaydettik ve rakibimiz kağıt üzerinde hücumcu bir takım olsa da temkinliydi. Şans yaratmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Onlardan daha fazla şans yarattık ama bekleme oyununu oynadık ve onların tuzağına düşmedik. Bu hoşuma gitti ama tabii ki sadece topa sahip olarak kazanamazsınız. Daha fazla şans yaratmamızı isterdim.' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, 'Bu anın tadını çıkaralım. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Çeyrek finaldeyiz ve bu önemli bir aşama. Her zaman daha fazla gol atma kapasitesine sahibiz. Bir şeyleri zorlamak istesek de bunun bizim için psikolojik bir engel olmasını istemiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Mbappe ile ilgili de konuşan Deschamps, 'Mbappe, maskeye alışıyor. Gittikçe daha iyi oluyor. Terle ilgili bir durum var ve terin gözlerine kaçabileceğini biliyoruz. Buna alışıyor ama görüşünü etkileyebilir. Sanki her şeyi 3 boyutlu görüyormuş gibi olduğunu söylüyor. Önündeki her şey iyi ama çevresel görüşünde bir gecikme var. Ama önümüzdeki haftalarda ya da aylarda buna alışması gerekecek." sözlerini sarf etti.

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