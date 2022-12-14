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Spor

Didier Deschamps: Mücadelemiz finale çıkmak için

2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fas ile karşılaşacak olan Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

14 Aralık 2022 Çarşamba 00:26 - Güncelleme:
Didier Deschamps: Mücadelemiz finale çıkmak için
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Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransız teknik adam, Fas'a şuana kadar hiçbir takımın çözüm bulamadığına ilişkin soruyla sözlerine başlayarak, "O çözümü biz bulacağız. Çok iyi bir savunma yetenekleri var. Bunu söyleyerek Fas'ı bir savunma takımı olarak değerlendirmiyorum çünkü çok iyi bir saha içi organizasyonları var. Hücumları da rakiplerini alt edebilecek yeterli kapasiteye sahip" diye konuştu.

"MUCİZEVİ BİR TARİFİ YOK"

Fas teknik direktörü Regragui'den de övgüyle bahseden Deschamps, "Kendisini ve ekibini tebrik ederim. Muhteşem bir şey başardılar. Veriler veya bugünkü teknolojiler rakipler hakkında daha fazla bilgi elde etmeyi sağlıyor. Beni ilgilendirmeyen veriler de var, verileri esasen ekibimle ilgili gördüklerimi değerlendirmek için işime yarıyor." açıklamasını yaptı.

Fransa'nın 10 yıldır Dünya Futboluna damga vurmasıyla ilgili ise Deschamps, "Henüz yarı finaldeyiz, şu anki mücadelemiz finale çıkmak için. Bu geldiğimiz durumu sağlamak için tabii ki yapılması gereken bir çok şey var. Oyuncuların kalitesi başta olmak üzere kolektif güç, ruh halleri çok önemli. Sonrası zaten geliyor, bunun mucizevi bir tarifi yok. Dört yıl önce finaldeydik ve kazandık. Her oyuncumdan en iyi performansını alarak önce finale yükselmek istiyoruz." sözlerini kullandı.

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