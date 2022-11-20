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  • Didier Deschamps. sakatlanan Benzema'nın yerine kimsenin çağırılmayacağını açıkladı
Spor

Didier Deschamps. sakatlanan Benzema'nın yerine kimsenin çağırılmayacağını açıkladı

Katar 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına 1 gün kala antrenmanda sakatlanan Karim Benzema, Fransa turnuva kadrosundan çıkarıldı. Teknik direktör Didier Deschamps ise Benzema yerine kimsenin kadroya dahil edilmeyeceğini açıkladı.

AA20 Kasım 2022 Pazar 14:41 - Güncelleme:
Didier Deschamps. sakatlanan Benzema'nın yerine kimsenin çağırılmayacağını açıkladı
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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek Karim Benzema'nın yerine futbolcu davet etmeyecek.

Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, "Kaliteli bir kadromuz var. Saha içinde ve dışında yaptıkları her şeyde birlik içindeler. Onlara güveniyorum." diye konuştu.

Milli takıma başka bir futbolcu çağırmayacağını belirten Deschamps, "Yeterli sayıda forvet oyuncusuna sahibiz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın dünkü antrenmanında kalçasından sakatlanan 34 yaşındaki Benzema'nın yapılan kontrollerin ardından turnuvada forma giyemeyeceği ortaya çıkmıştı.

1978 yılından bu yana ilk kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün son sahibi, Dünya Kupası'nda sahaya çıkamayacak.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.

Fransız teknik adamın, Benzema'nın yerine Olivier Giroud ya da bu sezon 23 maçta 8 gol atan Eintracht Frankfurt forveti Randal Kolo Muani'ye şans vermesi bekleniyor.

D Grubu'nda yer alan Fransa, salı günü ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.

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