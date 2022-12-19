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Spor

Didier Deschamps'tan 2026 talebi

Fransa Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps, Fransa Futbol Federasyonu'ndan 2026 yılı turnuvasında takımın başında kalmak için talepte bulundu.

19 Aralık 2022 Pazartesi 22:36 - Güncelleme:
Didier Deschamps'tan 2026 talebi
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Fransa Milli akımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, milli takımla 20262ya kadar sözleşme imzalamayı planlıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, 54 yaşındaki teknik adam geleceğine dair henüz net kararını vermesi. Kısa süre içerisinde federasyonla görüşerek Deschamps2ın, göreve devam etmesi halinde 2026'ya kadar takımın başında kalmak istediği aktarıldı.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamalarda Deschamps2ın görevine davam etmesini istediğini söylemişti.

2012 yılından bu yana Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran Fransız teknik adam, 2018'de Dünya Kupası zaferi yaşadı. Deschamps. EURO 2016 VE 2022 Katar Dünya Kupası2nda ise finalde kaybetti.

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