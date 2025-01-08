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Spor

Didier Deschamps'tan ayrılık açıklaması

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 14:20 - Güncelleme:
Didier Deschamps'tan ayrılık açıklaması
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Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra görevi bırakacağını açıkladı.

Fransa basınına açıklamada bulunan Deschamps, "2012'den beri buradayım ve 2026'da bir sonraki Dünya Kupası'nda da görevde olacağımı öngörüyorum ama bir noktada durmak gerekiyor. Fransa Milli Takımı'nı en üst seviyede tutmak için aynı istek ve tutkuyla görev yaptım ancak 2026, bırakmak için çok iyi bir zaman." ifadelerini kullandı.

Milli takımın başındaki zamanını doldurduğunu kaydeden 56 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, "Güzel bir şey olduğunda asla bitmesini istemeyiz ama 'dur' demeyi de bilmek zorundayız. Uzun yıllardır görevdeyim ve 2026'ya kadar devam edeceğim. 14 yıl olacak, bu çok uzun bir süre. Bundan sonra en önemli şey Fransa'nın uzun yıllardır olduğu gibi zirvede kalmaya devam etmesi." şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik direktör, Monaco, Juventus ve Olimpik Marsilya'da çalıştıktan sonra 2012'de Fransa Milli Takımı'nın başına geçti.

Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın başında 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Deschamps yönetimindeki Fransa, 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da final oynama başarısı gösterdi.

Deschamps, Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer ile birlikte Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan üç isim arasında bulunuyor.

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