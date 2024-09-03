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Spor

Didier Drogba'dan Victor Osimhen'e: Hiç düşünme hemen git

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Didier Drogba, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'e sarı kırmızılılara transferi öncesi tavsiye verdi.

3 Eylül 2024 Salı 12:12 - Güncelleme:
Didier Drogba'dan Victor Osimhen'e: Hiç düşünme hemen git
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Galatasaray, Napoli'nin 100 milyon euro değeri olan Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

PERDE ARKASI ARALANIYOR

Avrupa'da ses getiren bu transferin perde arkası da yavaş yavaş aralanmaya başladı.

Galatasaray'ın teklifi sonrası Didier Drogba'dan tavsiye alan Nijeryalı golcü, pozitif bir geri dönüş aldı.

"HİÇ DÜŞÜNME HEMEN GİT"

Drogba, Victor Osimhen'e "Galatasaray'dan teklif geldiyse hiç düşünme hemen git" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki golcü, Napoli'de 133 maça çıktı ve 76 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

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