Didier Drogba'dan Zaha açıklaması

Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, vatandaşı Wilfried Zaha hakkında açıklamalarda bulundu.

Drogba, "Onunla çok iyi bir ilişkim var. Benim için küçük bir kardeş gibi. Ne kadar bahsedebilirim, bilmiyorum ama transfer sürecinde iki kez konuştuk. İkincisinde ona Galatasaray'ın ne olduğunu anlattım." ifadelerini kullandı. Zaha da Galatasaray'a transferi için yaptığı açıklamada, "Drogba, Galatasaray'a gitmemi söyledi." sözlerini kullanmıştı.

Drogba, 1.5 sezon sarı-kırmızlı formayı giymiş ve 53 maçta 20 gol 13 asist kaydetti.