Didier Six: Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum

01 Haziran 2021 Salı 00:40 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 00:40

Gine Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Six, Türkiye'ye karşı iyi bir maç oynadıklarını söyledi.

Six, "Bugün taktik bir maç oynadık. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Türkiye'ye karşı oynadığımız ilk milli maçtı ve bizim için iyi bir karşılaşma oldu." ifadelerini kullandı.

Six, "Karşınızda beklediğiniz gibi bir Türk Milli Takımı buldunuz mu?" sorusuna ise "Gine takımı, Avrupa'da oynayan bir takım değil, Türkiye'yi yenseydi Türkiye açısından hoş olmayan bir sonuç olabilirdi." yanıtını verdi.