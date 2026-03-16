Diego Carlos kararını açıkladı

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Como, sahasında Roma'yı 2-1 yendi.

Como'nun gollerini 59. dakikada Douvikas ile 79. dakikada Diego Carlos attı.

Roma'nın tek golünü ise 7. dakikada penaltı vuruşundan Malen kaydetti.

Roma'da Wesley França, 64'te ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.

Como, puanını 54'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Roma ise 51 puanda

'BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Como'daki ilk golünü atan Carlos, maç sonu yaptığı açıklamada "Her şeyin yaşandığı bir akşamdı. İnanılmaz bir geceydi. Yediğimiz penaltıdan sonra başımızı dik tutmamız gerekiyordu. Futbol böyle bir şey; iyi şeyler de olur, kötü şeyler de. Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için rekabetçi kalmak gerekiyor." dedi.

Takımı ve sezonu değerlendiren Brezilyalı stoper, "Como'ya elimden gelenin en iyisini yapmak ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için geldim. Herkesin çalışması sayesinde ortaya koyduğumuz işten çok memnunuz. Aramızda tecrübeli oyuncular var; bazıları diğerlerinden daha deneyimli. Sezon başından beri birbirine bağlı bir takımız." ifadelerini kullandı.

Carlos, "Como'ya imza attığınızda Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor muydunuz?" sorusuna "Birçok genç oyuncudan oluşan pozitif bir gruba katıldım. Büyük hedeflerimiz var ve bu yüzden burada olmaktan mutluyum." yanıtını verdi.

PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe'den Como'ya kiralanan 33 yaşındaki savunmacı, İtalyan kulübünde 23 maçta forma giydi. Oyuncunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Diego Carlos'un Transfermarkt değeri ise 8.5 milyon euro.