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Spor

Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin stoper transferinde listesinde olan Diego Carlos için Aston Villa sarı lacivertli kulübün teklifini reddetti.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 17:19 - Güncelleme:
Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem stoper takviyesi. Bu doğrultuda ilk transferini Eintracht Frankfurt'tan Tuta'yı renklerine bağlayarak yapmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir diğer isim de Diego Carlos'tu.

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile sürdürdüğü görüşmelerde son kararın çıktığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Aston Villa'nın Fenerbahçe'nin son teklifini de reddetmesiyle iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadı.

Haberde "Günlerce süren görüşmelere rağmen Aston Villa son teklifi kabul etmedi" denirken Diego Carlos'u transfer etmek için birçok kulübün devrede olduğu belirtildi.

31 yaşındaki Brezilyalı stoperin piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

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