Diego Costa'dan sürpriz imza! Yeni adresi...

11 Ağustos 2021 Çarşamba 23:58 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 23:58

Beşiktaş'ın uzun süredir transferi için uğraştığı İspanyol forvet Diego Costa'nın yeni adresi netleşti.

Siyah-beyazlı kulüple bir süredir pazarlık yapan ancak istediği yüksek maaşta indirim yapmayan tecrübeli golcü, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaştı.

Brezilya basınında yer alan habere göre; 33 yaşındaki forvetin Atletico Mineiro ile 1.5 yıllığına anlaştığı ve sözleşmesinde garanti maaşın yanı sıra bonus maddelerinin de bulunduğu belirtildi. Costa'nın, takımın bir başka yıldızı Hulk'tan daha az kazanacağı ifade edildi.

İspanyol forvetin transferinin 1-2 gün içerisinde resmi olarak duyurulacağı kaydedildi.