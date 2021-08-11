İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2021 Perşembe / 4 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6327
  • EURO
    10,1552
  • ALTIN
    486.02
  • BIST100
    1410.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Diego Costa'dan sürpriz imza! Yeni adresi...
Spor

Diego Costa'dan sürpriz imza! Yeni adresi...

Beşiktaş'ın uzun süredir görüşmesine karşın anlaşma sağlayamadığı İspanyol golcü Diego Costa'nın yeni adresi netleşti. 33 yaşındaki forvet, Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer oluyor.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 23:58 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 23:58
ABONE OL

Beşiktaş'ın uzun süredir transferi için uğraştığı İspanyol forvet Diego Costa'nın yeni adresi netleşti.

Siyah-beyazlı kulüple bir süredir pazarlık yapan ancak istediği yüksek maaşta indirim yapmayan tecrübeli golcü, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaştı.

Brezilya basınında yer alan habere göre; 33 yaşındaki forvetin Atletico Mineiro ile 1.5 yıllığına anlaştığı ve sözleşmesinde garanti maaşın yanı sıra bonus maddelerinin de bulunduğu belirtildi. Costa'nın, takımın bir başka yıldızı Hulk'tan daha az kazanacağı ifade edildi.

İspanyol forvetin transferinin 1-2 gün içerisinde resmi olarak duyurulacağı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.