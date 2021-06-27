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Spor

Diego Costa'dan transfer açıklaması

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Diego Costa, geleceği hakkında acele etmeyeceğini ve kararını önümüzdeki haftalarda açıklayacağını söyledi.

27 Haziran 2021 Pazar 00:56 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 00:56
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Geçen sezonu çifte kupayla tamamlamasının ardından Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, kadrosuna yeni bir golcü kazandırmak için düğmeye basmıştı.

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'le yollarını ayıran Diego Costa ile de ilgilenen Beşiktaş yönetim, 32 yaşındaki golcünün transferi için girişimlerde bulunuyordu

Diego Costa, Brezilya basınından UOL Esports'a konuşurken, transferi için acele etmeyeceğini ve gelen teklifleri iyi değerlendireceğini söyledi.

Diego Costa, "Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım." diye konuştu.

Brezilya asıllı İspanyol oyuncu geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 7 maçta 2 gol kaydetmişti.

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