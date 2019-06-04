Diego Costa'ya vergi kaçırma suçlaması

Savcılık, Diego Costa'nın 2014 yılındaki gelir beyanında 1 milyon 14 bin 416 avroluk vergi kaçırdığına ilişkin iddianamesini mahkemeye sundu.

İddianamede, Diego Costa'nın 1 milyon 371 bin 98 avro değerindeki imaj haklarından elde ettiği geliri direkt veya üçüncü bir kişi aracılığıyla yasa dışı yollardan aklayarak vergi kaçırdığı suçlaması yapıldı.

Diego Costa'nın 2014 yılında İngiltere'nin Chelsea Kulübüne transfer olmasına rağmen o dönem içerisinde mali olarak ikamet yerinin İspanya olduğu belirtildi.

İspanya'da futbolculara yönelik vergi kaçırma suçlamaları son dönemde çok sık görülürken, bu zamana kadar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, James Rodriguez, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Neymar, Javier Mascherano, Marcelo, Iker Casillas, Luka Modric, Alexis Sanchez ve Fabio Coentrao, hüküm giyerek vergi cezası ödemek zorunda kalmıştı.