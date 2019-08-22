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Diego Laxalt Atalanta'ya transfer oluyor

Fenerbahçe'nin Milan'dan istediği fakat transferini bir türlü bitiremediği Diego Laxalt, Atalanta'ya imza atmak üzere.

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AKŞAM
 
Serie A ekiplerinden Atalanta, Uruguaylı sol bekin transferi için Milan'la anlaşma sağladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Atalanta, Laxalt'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
 
Atalanta, Laxalt'ın bonservisini almak isterse Milan'a 12 milyon Euro ödeyecek. 
 
Fenerbahçe'nin de transferi için yoğun uğraş verdiği Laxalt geçtiğimiz sezon Genoa'dan Milan'a 14 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

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