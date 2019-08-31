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Diego Laxalt'ın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Laxalt'ın yeni takımı resmen açıklandı.

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Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan ve sol beke düşünülen isimler arasında bulunan Diego Laxalt'ın yeni takımı belli oldu.
 
İtalyan ekibi Torino, Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. İtalyan basını, Torino'nun Milan'a kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyeceğini duyurdu. Satın alma opsiyonunun ise 11,5 milyon euro olduğu belirtildi.
 
26 yaşındaki futboclu, Milan formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta sadece 1 asist yaptı.
 
(Sporx)
 

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