Diego Reyes: ''Orada olmak için fizikse ve metal çok iyi olmalısınız''

15 Nisan 2020 Çarşamba 19:09 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:09

Meksika'nın Tigres takımında futbol hayatını sürdüren Reyes, Türkiye'de Fenerbahçe ile 8 Süper Lig maçına çıktı. 27 yaşındaki stoper, Avrupa'da Fenerbahçe'nin yanı sıra Porto ve Espanyol gibi takımlarda da oynadı.

Reyes'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

KARŞINIZDAYKEN İDOL OLAMAZ

Messi gördüğüm en karmaşık oyuncu. Günün sonunda onu bir idol olarak göremezsiniz. Çünkü karşısında oynuyorsunuz ve o an için birbirinize rakipsiniz. O da kazanmak istiyor, ben de kazanmak istiyorum. Kendi işini yapmaya çalışıyorsun.

ONUN OYUNUNDAN ÇOK ETKİLENDİM

Messi başka bir gezegenden geliyor. Yaptıkları çok etkileyici. Ona karşı oynadığımda çok etkilendim. Barcelona'da ve milli takımda ona karşı oynadığım için şanslıydım. Barcelona'da onları kendi sahalarında yenmek neredeyse imkansız, bunu yapmak için şansınız yok. Topu ayağına aldığında hepimizi dağıtabilir. Günün sonunda o Messi...

HERKESE TEŞEKKÜRLER

Oynadığım tüm takımlardaki herkese teşekkürler. Profesyonel ve kişisel olarak herkesten çok şey öğrendim. İstanbul'da, San Sebastian'da eğlenceli günler geçirdim, çok güzel yerlerdi. Ancak en çok İspanya'da mutluydum. Avrupa'daki en yüksek seviyeye orada çıktım.

KARARLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM

İnsanların ne dediğine çok önem vermiyorum. Kariyerim boyunca kararlarımı kendim verdim. Tabii ki başaramadığım şeyler var, bunlar nedeniyle üzgünüm. Benim için önemli olan arkadaşlarımla ve ailemle olmak. Genel olarak verdiğim hiçbir karardan pişman değilim.

BARÇA VEYA REAL'İ İSTERDİM

Avrupa'da baskı çok büyük. Dünyanın en iyi ligi olan İspanya'da Barcelona ve Real Madrid gibi takımlara karşı oynadım. Fiziksel ve mental olarak çok iyi durumda olmalısınız yoksa gönderilirsiniz. Açıkcası onlardan birinde oynamak isterdim.

DOKTORUMUZ BENİ YÖNLENDİRDİ

Ailemin doktoru beni futbola yönlendirdi. Benim enerjimi görmüştü ve bunu futbolda kullanabilecğeimi söylemişti. Büyüdükçe ailem de benim futbolcu olmamı istedi. Hayalim de zamanla futbolcu olmak oldu.

AİLEME BORÇLUYUM

Bugün geldiğim noktayı aileme borçluyum. Özellikle ailem beni her gün 4 saat yol giderek idmanlara taşıyordu.