Fenerbahçe'nin geride kalan sezonun devre arasında İspanya Ligi takımlarından Leganes'e kiraladığı Diego Reyes için transfer iddiası ortaya atıldı.

Meksika Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan ve 2019 CONCACAF Gold Cup'ta forma giyen Diego Reyes'e Yunanistan'dan talip çıktığı iddia edildi. Meksika basını, Diego Reyes'in teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmek ve takımda kalmak istediğini duyururken, 26 yaşındaki savunma oyuncusu için böyle bir ihtimalin olmadığı belirtildi.

Diego Reyes ile ilgili haberin devamında, Meksikalı futbolcuya Yunanistan'dan ciddi talipler olduğu vurgulanırken, önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağının altı çizildi.

Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Diego Reyes, sarı-lacivertli takımda 14 maça çıktı. Devre arasında Leganes'e kiralanan Reyes, İspanya'da ise 6 karşılaşmada şans bulabildi.

(Sporx)