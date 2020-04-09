Diego Ribas: ''Fenerbahçe'den kupa kazanmak için ayrıldım''

09 Nisan 2020 Perşembe 18:14 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 18:14

Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı yıldızı Diego Ribas, Türkiye ve Fenerbahçe anılarını anlattı. Diego, "Şu anda bize verilen tavsiyeleri dinliyoruz ve evde kalıyoruz. Hedefimiz sevdiğimiz bu oyuna bir an önce harika şekilde dönmek, taraftarlarımızla tekrar buluşmak. Ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz, bu arzumuzu kontrol etmeye çalışıyoruz. Umarım bu dönüş bir an önce gerçekleşir ve biz de o zaman hazır oluruz." dedi.

Diego Ribas'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"JORGE JESUS ÇOK TUTKULU"

Jorge Jesus'tan çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Onunla olan ilişkim çok net. Çok açık konuşuyor, çok tutkulu bir teknik adam. Hepimiz onunla gelişiyoruz. Onun gibi profesyonel bir teknik adamla çalışmak çok özel.

"HEDEFİM KUPA KAZANMAKTI"

Fenerbahçe'den ayrılıp, Flamengo'ya gelirken bir hedefim vardı, kupa kazanmak. Ancak beklentilerimi de aşmış durumdayım. Şu anda geldiğim noktaya gelmek, sadece ekonomik olarak değil, psikolojik anlamda da hedeflerime ulaşma anlamındaki kararlılığım sayesinde oldu. Daha Flamengo'da kazanacağım çok şeyler var.

"FLAMENGO'DA OLMAK BÜYÜK ZEVK"

Flamengo'ya karşı çok maça çıkmıştım ve bu taraftarların önünde oynadıkça, bu formayı giymek için doğduğumu hissediyordum. Zamanla bu duygum daha da güçlendi. Burada daha önce oynamış oyuncularla konuştukça da isteğim arttı. Kariyerimde en önemli şeyin kupalar kazanmak olduğunu fark ettim. Bu formayı giymek büyük bir zevk.