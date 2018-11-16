Diego Ribas, Flamengo ile gelecek ay bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek

Türkiye'de 2 sezon Fenerbahçe forması giyen ve şu anda Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'da kariyerini sürdüren Diego Ribas'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Flamengo ve 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı.

Böylece Diego Ribas, aralık ayında sona erecek sözleşmesinin ardından serbest kalacak.

Diego'nun yetişiği kulüp olan Santos'a dönmesine kesin gözüyle bakılırken, bazı Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin de yıldız 10 numara için teklif yaptığı ancak Diego'nun ülke dışına çıkmak istemediği belirtildi.

Bu sezon Flamengo formasıyla 30 maça çıkan Diego, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.

(Fanatik)