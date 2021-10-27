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Spor

Diego Simeone: Kimseye karşı bir kayırma yapmıyorum

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2021 Çarşamba 21:23 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 21:23
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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, bu sezon takım olarak karşılaştıkları sorunları anlattı ve oyuncularının aldığı dakikalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erken gol fırsatlarını birçok maçta kaçırdıklarını dile getiren Arjantinli teknik adam, "Birçok maçta erken gol atma fırsatını kaçırdık. Bu fırsatlar, maçın gidişatını değiştirebilecek fırsatlardı. Çoğu maçta bunları telafi edebildik, bazen yapamadık ama yapamadığımız maçlarda bile gole çok yakındık. Bu da takımın maçta gelişen olaylara iyi tepki verebildiğini gösteriyor." dedi.

Oyuncularını ayırt etmediklerini söyleyen Simeone, "Kimin kaç dakika süre alacağı performansa göre belirlenir. Kimseye karşı bir kayırma yapmıyorum ve tüm oyuncular bunu biliyor. Kararlarımı takımın iyiliği için alıyorum." ifadelerini kullandı.

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