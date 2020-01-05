İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,976
  • EURO
    6,6718
  • ALTIN
    298.469
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dieumerci Mbokani için Antwerp'ten Fenerbahçe açıklaması
Spor

Dieumerci Mbokani için Antwerp'ten Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile adı anılan Dieumerci Mbokani için kulübü Royal Antwerp'ten açıklama geldi.

Sporx05.01.2020  16:51 - Güncelleme: 05.01.2020  16:51

Fenerbahçe ile adı anılan Dieumerci Mbokani için kulüp Antwerp'ten açıklama geldi.

Türk basınında ismi Fenerbahçe ile anılan, 34 yaşındaki Dieumerci Mbokani'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi bir faktör olarak değerlendiriliyordu. Mbokani'nin durumuyla iligli açıklama yapan Antwerp Genel Sekreteri Sven Jaecques, "Biz de Mbokani ile ilgili çıkan haberleri gördük, okuduk. Ancak, bize ulaşan herhangi bir teklif olmadı." ifadelerini kullandı.

Jaecques, "Mbokani'nin sezon bitmeden ve sözleşmesi sona ermeden takımımızdan ayrılmasını istemiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Dieumerci Mbokani, 20 haftası geride kalan Belçika Jupiler Pro League'de 20 maçın tamamına çıktı ve attığı 14 golle listenin ilk sırasında yer aldı.

AVRUPA SERÜVENİ BELÇİKA'DA BAŞLADI

Kongolu golcü, Avrupa kariyerine Belçika'da başladı. Anderlecht'ten sonra Standart Liege'de oynayan Mbokani, 2007'de 7 milyon euro bonservis karşılığı Monaco'ya transfer oldu. Ardından, Wolfsburg, Anderlecht, Dinamo Kiev, Norwich, Hull gibi takımlarda oynayan tecrübeli golcü, sözleşesinin sona ermesinin ardından 2018 yazında Antwerp'e imza attı.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken analiz: Trump'a tuzak mı kuruldu?
Dikkat çeken analiz: Trump'a tuzak mı kuruldu?

Dikkat çeken analiz: Trump'a tuzak mı kuruldu?

O iddialara yanıt: Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı
O iddialara yanıt: Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı

O iddialara yanıt: Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı

ABD'nin en yakın müttefikleri gerilim için ne diyor?
ABD'nin en yakın müttefikleri gerilim için ne diyor?

ABD'nin en yakın müttefikleri gerilim için ne diyor?

Bölgeden dumanlar yükseliyor
Bölgeden dumanlar yükseliyor

Bölgeden dumanlar yükseliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.