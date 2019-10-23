20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7308
  • 6,3794
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Diğer finallerde yaşanan sorunlar burada olmayacak'

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, İstanbul'un 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmasıyla ilgili 'Diğer finallerde yaşanan sorunlar İstanbul'da olmayacak.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanyol spor gazetesi Marca'ya konuşan TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, 2018 yılında Kiev'de oynanan Şampiyonlar Ligi finali başta olmak üzere, geçmiş yıllarda oynanan kupa finallerindeki sorunların gelecek yıl İstanbul'da olmayacağını vurguladı.
 
Yardımcı, "İstanbul'da iki havaalanı ve her kategoride çok sayıda otel var. Her şeyin kontrol altında olmasına çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.
 
İstanbul'un 2005 yılında "İyi bir Şampiyonlar Ligi finali organize ettiğini" aktaran Yardımcı, "Liverpool ile Milan'ın oynadığı 2005 yılındaki finalden daha iyi olacak. Eminim." açıklamasında bulundu.
 
Şampiyonlar Ligi finali için favori gördüğü takım ismi vermek istemeyen Yardımcı, "Finalin iki ülkenin takımları arasında oynanması hoşuma gider. Böylece daha güzel bir ortam olur. Bir Türk olarak bir favori söylemek benim için zor ama bir İngiliz bir de İspanyol takımı olursa bundan memnuniyet duyarım." ifadelerini kullandı.

Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör soruşturmasında tutuklanmıştı! HDP'li Mızraklı hakkında çarpıcı iddia

Terör soruşturmasında tutuklanmıştı! HDP'li Mızraklı hakkında çarpıcı iddia

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Rus ordusu Aynularab’a girdi

Rus ordusu Aynularab’a girdi

Bakan Soylu açıkladı: Örgütte büyük çözülme

Bakan Soylu açıkladı: Örgütte büyük çözülme

Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Filistin' çağrısı

Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Filistin' çağrısı

8 aylık bebek üzerinde korkunç deney

8 aylık bebek üzerinde korkunç deney

Kanserden kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi

Kanserden kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi

'Eşim kayıp' diye televizyon programına bile çıkmıştı! Vahşeti itiraf etti

'Eşim kayıp' diye televizyon programına bile çıkmıştı! Vahşeti itiraf etti
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan Ankara´ya geldi

Başkan Erdoğan Ankara´ya geldi

Batı ülkelerinin yalanları bir bir çöküyor! İşte o görüntüler

Batı ülkelerinin yalanları bir bir çöküyor! İşte o görüntüler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bunun için özel yetiştiriliyor, odun ateşinde 4 saat kaynatılıyorlar...

Bunun için özel yetiştiriliyor, odun ateşinde 4 saat kaynatılıyorlar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA