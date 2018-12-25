Dikkat! 17'inci bitiren küme düşüyor

FENER küme düşer mi? Kanarya, Antalyaspor’la 0-0 berabere kalınca ilk yarıyı 16 puanla 17’nci basamakta kapattı. İstatistiklere bakılınca, Süper Lig’de son 10 sezonda ilk yarıyı 17’nci sırada bitiren takımların neredeyse hepsi küme düştü. Son 10 sezonda ilk yarı- yı 17’nci bitiren Kocaeli, Denizli, Buca, Samsun, Mersin İY (iki kez), Kayseri, Gaziantep ve Gençlerbirliği ligde tutunamadı. Sadece 2014- 2015 sezonunda ilk yarıyı 14 puanla 17’nci kapatan Sivasspor, ikinci yarıda toparlanarak 36 puanla kümede kalmayı başardı.