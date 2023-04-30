Dilaver Mutlu: Önümüzdeki maçları da kazanırsak, sağ salim ligde kalacağız

Altay'ın teknik sorumlusu Dilaver Mutlu ,kazanılan 1 puanın iyi, kaybetmemenin de önemli olduğunu dile getirdi.

Düşme potasındaki takımlar için deplasmanda kaybetmemenin önemine dikkati çeken Mutlu, şunları kaydetti:

"Artık önümüzdeki hafta Denizlispor maçı var. İnşallah o maçı kazanarak, bu 1 puanı da taçlandırmak istiyoruz. Biz buradan 1 puan alarak en azından kendi işimizi kendimiz yapacak duruma geldik. Önümüzdeki maçları da kazanırsak, sağ salim ligde kalacağız inşallah." diye konuştu.

TFF 1. Lig ekibi Altay bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 34 puanla 13. sırada yer alıyor.