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  • Dilaver Mutlu: Önümüzdeki maçları da kazanırsak, sağ salim ligde kalacağız
Spor

Dilaver Mutlu: Önümüzdeki maçları da kazanırsak, sağ salim ligde kalacağız

TFF 1.Lig'in 35. haftasında deplasmanda Boluspor ile berabere kalan Altay'ın deneyimli teknik direktörü Dilaver Mutlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

30 Nisan 2023 Pazar 19:10 - Güncelleme:
Dilaver Mutlu: Önümüzdeki maçları da kazanırsak, sağ salim ligde kalacağız
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Altay'ın teknik sorumlusu Dilaver Mutlu ,kazanılan 1 puanın iyi, kaybetmemenin de önemli olduğunu dile getirdi.

Düşme potasındaki takımlar için deplasmanda kaybetmemenin önemine dikkati çeken Mutlu, şunları kaydetti:

"Artık önümüzdeki hafta Denizlispor maçı var. İnşallah o maçı kazanarak, bu 1 puanı da taçlandırmak istiyoruz. Biz buradan 1 puan alarak en azından kendi işimizi kendimiz yapacak duruma geldik. Önümüzdeki maçları da kazanırsak, sağ salim ligde kalacağız inşallah." diye konuştu.

TFF 1. Lig ekibi Altay bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 34 puanla 13. sırada yer alıyor.

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