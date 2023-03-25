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Spor

Dilaver Mutlu'dan hakem isyanı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK'yi ağırlayan Altay'ın teknik sorumlusu maçın ardından hakem kararları ve verilmeyen penaltı hakkında konuştu.

IHA25 Mart 2023 Cumartesi 20:16 - Güncelleme:
Dilaver Mutlu'dan hakem isyanı
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Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu oynadıkları Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Marco Paixao'nun girdiği pozisyonlar var ve verilmeyen bir penaltımız var" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altay, evinde karşılaştığı Manisa FK'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Bugün zor bir maç oynadık. Uzun süreden sonra iç sahada maça çıktık. Oyunun genelinde iyiydik ama kontra ataktan iki gol yedik. Yediğimiz ilk gole hemen cevap verdik. Özellikle maçın son yarım saati çok baskı kurduk ama golü bulamadık. Marco Paixao'nun girdiği pozisyonlar var ve verilmeyen bir penaltımız var. Takım iyi mücadele etti ama ufak tefek problemler vardı. Merkez Hakem Kurulu'na da bir ricam var. Süper Lig'in olmadığı bu dönemde, Süper Lig hakemlerini bu önemli maçlara vermeleri faydalı olur" diye konuştu.

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