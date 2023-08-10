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Spor

Dilek Koçak'tan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya

20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Dilek Koçak, 800 metre yarışında bronz madalya kazandı.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 19:11 - Güncelleme:
Dilek Koçak'tan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya
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İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Dilek Koçak, 800 metre yarışında üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, 1500 metrede Avrupa şampiyonu olan Dilek Koçak, 800 metre yarışında da üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. Dilek Koçak, şampiyonanın son gününde 2.06.21'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Bu sonuçla 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaşan Türkiye, ülkeler sıralamasında 11'inciliğe kadar yükseldi.

  • Dilek Koçak
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  • Bronz madalya

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