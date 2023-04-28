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Spor

Dillon Brooks: Maçların birinde takımın kaderini değiştireceğim

Memphis Grizzlies'ın forvet oyuncusu Dillon Brooks, Los Angeles Lakers karşısında bir maçın kaderini değiştireceğini söyledi.

28 Nisan 2023 Cuma 14:42 - Güncelleme:
Dillon Brooks: Maçların birinde takımın kaderini değiştireceğim
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Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks, Los Angeles Lakers'a karşı playoff serisinde yaşadığı performans düşüşü hakkında konuştu.

Brooks, Grizzlies'in Lakers'a karşı seride 2. maçı kazanarak durumu 1-1'e getirdiğinde Lakers süperstari LeBron James'e laf attığından beri, birçok kişinin eleştiri okları altındaydı.

Bu andan itibaren performansında gözle görülür bir düşüş yaşamış olan Brooks, serinin geri kalanında oynanacak maçların birinde takımının kaderini değiştireceğine inandığını söyledi:

"Benim için zor bir durum. Kendimi hep belirli bir standartta tutmaya alışkınımdır, fakat moralimi bozmayacağım ve kalan maçlardan birinde üç veya dört üçlük sokarak, oyunun gidişatını değiştireceğim."

Çarşamba gecesi Lakers'a karşı sadece 8 sayıda kalarak maçı -7 istatistiğiyle tamamlamış olan Brooks, koç Taylor Jenkins tarafından üçüncü çeyrekte kenara alınmıştı. Grizzlies ekibi bu noktadan sonra hücumda daha verimli olmaya başlamış ve LA ekibine karşı 116-99 galip gelmeyi başarmıştı.

  • dillon brooks
  • memphis grizzlies

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