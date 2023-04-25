Dillon Brooks, Memphis'ten ayrılabilir!

Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'un, bu playoff serisinden sonra Grizzlies'te yer almayabileceği iddia edildi.

'The Hoop Collective' podcast'inde konuşan ESPN'den Tim MacMahon, Brooks'un Grizzlies ile geleceğine dair şu şekilde konuştu:

"Dillon Brooks ile yolları ayırmaya çalışmışlardı zaten... Bu seriden sonra Dillon Brooks bu takımda kalır mı, bilmiyorum. Mikal Bridges'i almaya çalışırken Nets'e dört tane draft hakkı sunmuşlardı. Raptors'la ciddi takas görüşmeleri yapmamışlardı, ancak OG Anunoby'yi almak için birkaç draft seçimi vermeleri gerekirdi. Dillon Brooks'u göndermeye çalışmışlardı yani."

Brooks, playofflarda şimdiye dek 14.3 sayı, 3.3 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalıyor.