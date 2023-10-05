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Spor

Dimitar Berbatov'dan Onana'ya tam destek

Manchester United'ın eski futbolcularından Dimitar Berbatov, Andre Onana'ya destek verdi ve 'Kesinlikle 1 numara olacak' dedi.

5 Ekim 2023 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Dimitar Berbatov'dan Onana'ya tam destek
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Manchester United'da performansı eleştirilere neden olan Andre Onana'ya sürpriz bir destek geldi.

Kulübün eski oyuncusu Dimitar Berbatov, Kamerunlu file bekçisi için "Kesinlikle 1 numara olacak" yorumunda bulundu.

Berbatov, "Kaleci pozisyonu; zor, garip ve hassas bir pozisyon. Kaleciler bir bakıma farklı bir tür. Onana kesinlikle 1 numara olacak. Ancak kendisine olan güveni hata yapmasına neden oluyor. Bunu Galatasaray maçındaki vücut dilinden de anlayabilirsiniz" dedi.

Manchester United, yaz transfer döneminde 27 yaşındaki kaleciyi Inter'den 52.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

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