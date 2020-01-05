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Spor

Payet yeniden Beşiktaş'ın gündeminde

Marsilya'nın yıldızı Dimitri Payet'in yeniden Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi.

05.01.2020  10:23 - Güncelleme: 05.01.2020  10:23

Marsilya'nın yıldız isimlerinden Dimitri Payet'in adı bir kez daha Beşiktaş ile anılıyor.

Fransız basınının haberlerine göre geçen yaz transfer döneminde Beşiktaş'a yazılan Payet'in yeniden menajerler aracılığıyla siyah beyazlılara önerildiği kaydedildi. Haberlerde Payet'in yüksek maliyetinin problem olduğu, kulübünün de yıldız ismi elinden çıkartmak için kolaylık yapabileceği ifade ediliyor.

Luis Gustavo'nun Fenerbahçe'ye gidişinde yönetime açıkça serzenişte bulunan teknik direktör Andre Vilas Boas'ın Payet konusunda 'satılamaz' düşüncesinde olduğu konuşuluyor.

Benedetto ile birlikte Marsilya'nın skor yükünü çeken isimlerin başında gelen Payet'in akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.

33 yaşındaki kanat oyuncusu 15 maçta 6 gol 3 asislik performansla oynuyor.

(Sporx)

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