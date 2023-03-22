Dimitrios Kolovetsios Kayserispor ile nikah tazeledi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü, savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını bildirdi.

Sarık kırmızılı ulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



Kayseri temsilcisinin 2020 yılında Panathinaikos'tan kadrosuna kattığı Kolovetsios, 78 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.

Anadolu ekibi bu sezon Çağdaş Atan ile başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takım ligde 7'inci sırada.