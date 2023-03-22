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Spor

Dimitrios Kolovetsios Kayserispor ile nikah tazeledi

Süper Lig'de Çağdaş Atan önderliğinde mücadele eden Kayserispor Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
Dimitrios Kolovetsios Kayserispor ile nikah tazeledi
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü, savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını bildirdi.

Sarık kırmızılı ulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kayseri temsilcisinin 2020 yılında Panathinaikos'tan kadrosuna kattığı Kolovetsios, 78 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.

Anadolu ekibi bu sezon Çağdaş Atan ile başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takım ligde 7'inci sırada.

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