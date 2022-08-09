Dimitrios Kolovetsios: Kayserispor taraftarı gösterdiğimiz çabadan dolayı mutludur

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kaptanı Dimitrios Kolovetsios, İstanbulspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Aklımızda 3 puan almak var. Bütün düşüncemiz bu maçta 3 puan alma üzerine olacak." dedi.

Süper ligin ilk haftasında Beşiktaş'a 1-0'lık sonuçla mağlup olan Yukatel Kayserispor sezonun ikinci haftasında konuk edeceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular 2 grup halinde kondisyon ve çift kale maç yaptı. Sakatlıkları devam eden Mame Thiam, Joseph Attamah ve Olivier Kemen antrenmana katılmadı. İdmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, "Çok iyi bir performans sergiledik. Hocamızın bize antrenmanda gösterdiği planı uygulamaya çalıştık. Bence bu maçta daha fazlasını almayı hak etmiştik. Bazı önemli gol fırsatlarını değerlendiremedik. Bence Kayserispor taraftarı gösterdiğimiz çabadan dolayı mutludur. Ama artık bu maç bitti, önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Hocamızla birlikte normal bir şekilde devam ediyoruz. Taktiğimizi ve planımızı daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki aklımızda kafamızda 3 puan almak var. Bütün düşüncemiz bu maçta 3 puan alma üzerine olacak." diye konuştu.

MIGUEL CARDOSO: AKLIMIZA SADECE ÜÇ PUAN VAR

Sarı kırmızılı takımın Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso ise, "İstanbul maçı hazırlıklarına dün başladık. Bu maçta üç puan almak bizim için çok önemli. Beşiktaş'a karşı iyi bir oyun oynadık. Ne yazık ki son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. O maç geride kaldı. Şimdi önümüzde İstanbulspor maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp 3 puan almak istiyoruz. Aklımıza sadece üç puan var. Ben yeni bir pozisyonda oynadım. Hocam, hazırlık kampı boyunca bu pozisyonda değerlendirdi. Çok çalıştık. Genel olarak maçta iyi oynadığımı düşünüyorum. İlerleyen haftalarda daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Hocamız bana güveniyor ve bu güveni hissettiriyor. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu.