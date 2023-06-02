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Spor

Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Dimitrios Kourbelis, son görüşmeleri yapmak ve imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

2 Haziran 2023 Cuma 11:18 - Güncelleme:
Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi
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Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala yeni sezon kadrosunu oluşturmaya başlayan Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Bordo-mavililer, sezon sonunda Panathinaikos'la sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile imza aşamasına geldi.

Prensip anlaşmasına varılan Yunan oyuncu, resmi görüşme yapmak üzere bu sabah İstanbul'a geldi. Tecrübeli orta saha, başkan Ertuğrul Doğan ile görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen Dimitrios Kourbelis bu sezon 36 maça çıktı. başarılı orta saha oyuncusu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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