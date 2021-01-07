Dimitrios Pelkas: Galibiyeti ve golümü babama armağan ediyorum

07 Ocak 2021 Perşembe 23:55 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:55

Pelkas'ın açıklaması şu şekilde:

Övgüler beni çok mutlu ediyor. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Takımımı çok seviyorum. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım için elimden geleni veriyorum. İlk yarı çok iyi değildik. Golden sonra rakibi bekleyip kontra atak fırsatı kovaladık. Galibiyet bizim için güzel ama daha iyi olmalıyız. Bugün babamın doğum günü. Galibiyeti ve golünü ona armağan ediyorum.

Ben futbol oynamayı çok seviyorum. Hocam beni defansta da görevlendirse takıma katkı yapmak için elimden geleni yaparım.