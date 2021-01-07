İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ocak 2021 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3514
  • EURO
    9,033
  • ALTIN
    452.404
  • BIST100
    1522.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dimitrios Pelkas: Galibiyeti ve golümü babama armağan ediyorum
Spor

Dimitrios Pelkas: Galibiyeti ve golümü babama armağan ediyorum

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta gol atan Dimitrios Pelkas, mücadeleyi değerlendirdi.

07 Ocak 2021 Perşembe 23:55 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:55
ABONE OL

Pelkas'ın açıklaması şu şekilde:

Övgüler beni çok mutlu ediyor. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Takımımı çok seviyorum. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım için elimden geleni veriyorum. İlk yarı çok iyi değildik. Golden sonra rakibi bekleyip kontra atak fırsatı kovaladık. Galibiyet bizim için güzel ama daha iyi olmalıyız. Bugün babamın doğum günü. Galibiyeti ve golünü ona armağan ediyorum.

Ben futbol oynamayı çok seviyorum. Hocam beni defansta da görevlendirse takıma katkı yapmak için elimden geleni yaparım.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.