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Spor

Dimitris Itoudis: Baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 00:34 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: Baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye üçlüğüyle 72-71 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, seride geri dönüp Dörtlü Final'e yükselmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Itoudis, Olympiakos'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Sonuç lehimize olabilirdi. Maçı hak etmiş olurduk. Onları standartlarının altında tutmayı başardık. Vezenkov ve Sloukas işimizi zorlaştırdı. Maça çok iyi başladık ama güçlü bir şekilde oyunda kalamadık. Daha iyi atak yapamadık. Boyalı alanda Black sorunlar çıkardı. Sloukas'ı da 3. ve 4. çeyrekte durduramadık. Müsabaka boyunca istediğim kadar iyi bir savunma vardı. Yeni bir takımız. Olympiakos seride 2-1 önde. Uzun bir seri olacak, geri dönmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise seyir keyfi yüksek bir maç olduğunu belirterek, "Müthiş bir maçtı. Fenerbahçe çok iyi başladı. Hücumda çok sayıda atış bulmamıza rağmen 3 sayı çizgisinin gerisinden düşük yüzdeyle oynadık. Son bölümde Guduric'in basketine Sloukas'ın üçlüğüyle yanıt verdik ve maçı kazandık. Pire'de bazı hatalarımız vardı. Ribauntları düzelttik. Baskı artık Fenerbahçe'nin üzerinde." diye konuştu.

Yunan başantrenör, bu maçın analizini yaparak eksikleri belirleyip 5 Mayıs Cuma günü kazanmayı ve Dörtlü Final'e yükselmeyi istediklerini kaydetti.

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