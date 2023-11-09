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Spor

Dimitris Itoudis: Bizi zorlu bir mücadele bekliyor

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı Partizan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

9 Kasım 2023 Perşembe 15:05 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: Bizi zorlu bir mücadele bekliyor
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Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7. haftasında Partizan'a konuk oluyor. 22.30'da Stark Arena'da oynanacak maç öncesi Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu.

Itoudis açıklamasında, "Harika bir çekirdeği olan, çok iyi bir koça ve teknik ekibe sahip bir takıma karşı oynayacağız. Partizan ve Zeljko Obradovic tarafından çalıştırılan tüm takımlar son ana dek mücadeleyi bırakmayan ekipler oluyor. Belgrad'ta her zaman harika bir atmosfere sahipler. Savunmada ve hücumda çok agresif olabiliyorlar. Bizim için kilit noktalar sonuna dek rekabetçi kalmak ve sistemimiz içerisinde büyümek olacak. Elbette sakatlıklar nedeniyle zorluklarla uğraşmak durumunda kaldığımız bu dönemde ne kadar hazır olduğumuzu da test edeceğimiz bir mücadele olacak. Bizi zorlu bir mücadele bekliyor." ifadelerini kullandı.

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