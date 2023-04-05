İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2023 Çarşamba / 15 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2487
  • EURO
    21,2528
  • ALTIN
    1257.26
  • BIST100
    4994.55
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dimitris Itoudis: En iyi maçımız olması için motive, kararlı ve istekliyiz
Spor

Dimitris Itoudis: En iyi maçımız olması için motive, kararlı ve istekliyiz

THY Avrupa Ligi 33. haftasında Anadolu Efes ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis ve Amerikalı oyuncusu Carsen Edwards maç öncesi değerlendirmelerde bulundular.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 15:50 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: En iyi maçımız olması için motive, kararlı ve istekliyiz
ABONE OL

THY Avrupa Ligi 33. hafta maçında yarın Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, sezonun en iyi maçlarından birini oynayabilmek için motive olduklarını belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalarda, Başantrenör Dimitris Itoudis ve Amerikalı oyuncu Carsen Edwards'ın THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes maçına ilişkin görüşlerine yer verildi.

Başantrenör Itoudis, maçın önemine dikkati çekerek, "Her iki takım için de çok önemli bir mücadele olacak. Salonumuzun tamamen dolu olmasını ve taraftarlarımızın oyuncularımıza destek vermelerini bekliyoruz. Takım olarak bu sezonun en iyi maçlarından birini oynayabilmek için motive, kararlı ve istekliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li oyuncu Carsen Edwards ise açıklamada, "Kesinlikle iyi bir maç çıkarmalıyız ve savunmaya odaklanmalıyız. Rakibimiz çok iyi bir takım. Özellikle dış atışlarda çok etkililer. Onları savunmamızla durdurabilmemiz gerekiyor. Bu karşılaşmada odak noktamız mümkün olan en sert şekilde oynamak olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'a kalma yarışında takımların kritik bir sürece girdiği 33. haftada yarın saat 20.45'de, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.