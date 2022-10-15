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Spor

Dimitris Itoudis: Galibiyeti hak ettik

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Maccabi Playtika'yı 86-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 00:39 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: Galibiyeti hak ettik
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 86-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Dimitris Itoudis, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Itoudis, "Takımı tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettik. Maçın kontrolü bizdeydi. İkinci çeyrekte savunmada çok iyiydik. Taraftara desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. İyi şeyler yaptık ama 20 sayı öne geçtiğimizde biraz durduk. Daha sonra tekrar ritim yakaladık. Topu çok iyi kullandık ve galip geldik. Takımdan çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ ÇEYREKTE MAÇIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİK'

Maccabi Playtika Başantrenörü Oded Kattash ise ikinci çeyrekte maçın kontrolünü kaybettiklerini belirtti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Kattash, "Ancak ikinci çeyrekte kontrolü kaybettik. Fenerbahçe daha agresifti. Fenerbahçe'yi yenebilmek için bütün şekilde oynamak lazım. Ama maçı içinde kalabildik. Bundan dolayı mutluyum. Bu bize gelecek için ümit veriyor." diye konuştu.

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